Dalla Russia – Milan, il centrocampista è vicino: decisivo Kaladze!

Il trequartista per Stefano Pioli potrebbe arrivare dalla Georgia. Secondo le ultime indiscrezioni russe, il calciatore è vicino al Milan

Qualche mese fa, il complicato nome di Khvicha Kvaratskhelia era stato accostato al Milan. Il giocatore georgiano, in forza al club russo del Rubin Kazan, era finito nelle prime pagine di tanti media europei. Diverse big del vecchio continente si erano interessate a lui, dato che aveva mostrato ottime doti e qualità. Oltre al Milan, anche la Juventus e il Napoli lo avevano messo nel mirino.

Poi era arrivata la smentita dal direttore generale del Rubin Kazan, Rustem Saimanov che aveva affermato che nessuna offerta dalla Serie A era arrivata per Khvicha. Adesso le cose sembrano essere totalmente cambiate. Un media russo ha affermato qualche ora fa, che il giocatore è in realtà vicinissimo all’approdo in rossonero.

Potrebbe essere lui il tanto agognato nuovo trequartista per Stefano Pioli? A riportare la notizia è il tabloid russo metaratings.ru, che ha raccontato di come l’affare stia andando in porto grazie all’assistenza del leggendario ex rossonero Kakhaber Kaladze. Khvicha rappresenta sicuramente un ottimo prospetto: un classe 2001 che sa occupare con qualità le tre zone della trequarti, da quella centrale a quelle di sinistra e destra.

Caratteristiche che molto interessano al tecnico Pioli. Il contratto di Kvaratskhelia con il Rubin è in scadenza nel 2024, e il suo valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 15-18 milioni di euro. Sulla notizia si è espresso il noto giornalista georgiano Lasha Kokiashvili, che è stato tra i primi ad accostare il giovane trequartista al Milan.

Kvaratskhelia al Milan, manca la conferma

Qualche mese fa, il padre di Khvicha aveva egli stesso affermato che il figlio avrebbe lasciato il Rubin Kazan e avrebbe giocato in un campionato di più alto rango. Una dichiarazione che sino a ieri non trovava alcuna conferma. Adesso, però, con la notizia che arriva dalla Russia qualcosa sembra essersi mosso, ma attenzione non è una voce di mercato ancora confermata.

Lasha Kokiashvili, rinomato giornalista in ambito Milan, era stato tra i primi a confermare l’interesse dei rossoneri per Kvaratskhelia, ma adesso si è detto sorpreso dalla notizia lanciata da metaratings.ru. Lasha, come ha scritto sul suo profilo Twitter, vuole vederci chiaro sulla vicenda e non è certo della veridicità della fonte. Si attendono quindi ulteriori novità e conferme sulla bomba di mercato lanciata in Russia.