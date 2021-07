PSG in pressing: la decisione di Theo Hernandez e del Milan

Leonardo vorrebbe portare al PSG pure Theo Hernandez, dopo aver preso già Donnarumma dal Milan. L’ex Real Madrid e il club hanno idee chiare.

Il Milan ha in Theo Hernandez uno dei propri migliori giocatori e ci punta per il futuro. Il terzino francese ha mostrato grande talento e anche attaccamento alla maglia rossonera.

Si è instaurato un ottimo legame con i compagni e con Stefano Pioli, ma anche con Paolo Maldini. Quest’ultimo è stato decisivo per il suo trasferimento a Milano nell’estate 2019, quando era del Real Madrid e sembrava diretto ad andare al Bayer Leverkusen. Le leggenda milanista volò a Ibiza per parlargli a quattrocchi e lo convinse a sposare il progetto del club.

PSG su Theo Hernandez: lui vuole il Milan

Il Paris Saint-Germain sta effettuando una campagna acquisti faraonica e ha messo nel mirino anche Theo Hernandez. Ci sono stati contatti con l’entourage, al quale è stato prospettato un ingaggio triplicato rispetto a quello attuale da 1,5 milioni di euro a stagione. Pronta un’offerta importante anche per comprare il cartellino dal Milan, che lo pagò 20 milioni due anni fa.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, il club rossonero ha già comunicato al PSG la volontà di non intavolare alcuna trattativa per la cessione di Theo Hernandez. E anche l’ex laterale del Real Madrid ha fatto sapere di voler rimanere al Milan. Salvo colpi di scena, non dovrebbero esserci sviluppi differenti indipendentemente dai tentativi eventuali che farà Leonardo.

Il numero 19 rossonero ha trovato grande continuità di rendimento a Milano e il fatto di poter giocare la Champions League con la squadra di Pioli è un grande stimolo per lui. Non sente il desiderio di doversene andare, nonostante la possibilità di percepire uno stipendio molto più elevato dell’attuale.

A proposito dell’ingaggio, tra non molto il Milan e l’entourage di Theo Hernandez discuteranno di un rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024. Un adeguamento sarà necessario per respingere ogni minaccia estera. Probabile che l’ingaggio venga almeno raddoppiato.