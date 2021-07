Romagnoli: “Siamo partiti col piede giusto. Obiettivi? Fare sempre meglio”

Le dichiarazioni di Alessio Romagnoli, capitano del Milan, dopo la seconda amichevole disputata ieri dai rossoneri.

Ad inizio estate c’era chi indicava Alessio Romagnoli come un possibile partente da casa Milan. Colpa del suo contratto al momento non ancora rinnovato e di un posto da titolare messo in crisi dalla presenza del tandem Kjaer-Tomori.

Il capitano rossonero però sta sfruttando questo ritiro estivo per convincere Stefano Pioli a puntare ancora sulle sue qualità difensive. Ieri il numero 13 ha giocato ancora una volta da titolare al centro della difesa, nella seconda amichevole estiva contro il Modena.

Dopo la gara, terminata sul punteggio di 5-0 per il Diavolo, Romagnoli ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale Milan TV. In primis con un pensiero a Ivan Gazidis, ieri omaggiato da tutta la squadra: “Siamo tutti con lui. So che avrà visto la partita, gli faccio un grosso in bocca al lupo. Vincerà questa battaglia e tornerà presto più forte di prima con noi”.

Romagnoli ha poi fatto il punto sui ‘lavori in corso’ a Milanello durante la preparazione: “Il nostro obiettivo oggi è lavorare bene e partire forte. In queste amichevoli stiamo dimostrando di aver iniziato col piede giusto. Io mi sento bene, sto lavorando con la testa giusta e con motivazione. Obiettivi stagionali? Migliorarci, anche se l’anno scorso abbiamo fatto una grande stagione. Vogliamo fare ancora meglio ed arrivare in alto”.

La preparazione estiva del Milan proseguirà con l’amichevole di sabato prossimo, 31 luglio, sul campo del Nizza. Sarà la prima uscita vera e propria da Milanello della formazione di mister Pioli. Il quale attende anche alcuni rientri importanti dalle rispettive vacanze.