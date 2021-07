Kaio Jorge al Milan: il presidente del Santos fa un annuncio

Rueda, presidente del Santos, ha spiegato la situazione di Kaio Jorge confermando l’esistenza di trattative. Il Milan è molto interessato.

Il Milan sta provando ad assicurarsi Kaio Jorge e questi giorni possono essere decisivi. Sembra esserci già un principio di accordo con l’entourage del giocatore, ma serve l’intesa con il Santos.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono disposti a investire circa 5-6 milioni di euro, mentre il club brasiliano ne chiede 10. C’è delle distanza tra le parti e bisogna considerare che anche altre squadre sono sulle tracce dell’attaccante. In Italia, oltre al Diavolo, anche la Juventus sta pensando a lui.

Leggi anche:

Santos, il presidente Rueda parla di Kaio Jorge

Andres Rueda, presidente del Santos, ha parlato a Diario do Peixe di Kaio Jorge e ha confermato che c’è un’offerta sul tavolo: «Abbiamo ricevuto una proposta. Il mercato è ristretto, i club in Europa non hanno molti soldi. Comunque sì, abbiamo un’offerta. Quello che dico sempre è che una cosa è chiedere informazioni e un’altra e fare una proposta. Dopo averla ricevuta, devi controllare con il club se è vera. Ne ho già ricevute tre false. Kaio Jorge ha un’offerta arrivata direttamente dal club, abbiamo inoltrato una contro-proposta e siamo qui a negoziare».

Il numero 1 del Santos non cita il nome della squadra che si è concretamente fatta avanti per Kaio Jorge, ma dalle indiscrezioni circolate si dovrebbe trattare del Milan. Confermato il fatto che non vi sia al momento un accordo. Rueda spiega che c’è stata una contro-proposta e che la trattativa è in corso. Vedremo se si arriverà alla fumata bianca.

Da ricordare che il giovane attaccante è extracomunitario, dunque la società rossonera ingaggiandolo non potrebbe poi prendere più altri calciatori con tale status. Ha già comprato Fikayo Tomori dal Chelsea come extra UE e ci sono solamente due slot a stagione.