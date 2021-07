Ufficiale: il Milan blinda capitan Giacinti. Rinnovo fino al 2024

Il Milan poco fa ha annunciato che l’attaccante Valentina Giacinti, leader della formazione femminile, ha prolungato il contratto.

La storia d’amore tra il Milan e Valentina Giacinti prosegue. L’attaccante e capitano rossonera ha oggi ufficialmente siglato il rinnovo contrattuale, che la porterà ad essere la numero 9 del Milan Femminile almeno fino al giugno 2024, dunque per altre tre stagioni.

Una firma voluta fortemente sia da Valentina che dalla dirigenza milanista. Giacinti è considerata non solo una leader della propria squadra, ma anche un vero e proprio simbolo per la crescita del movimento calcistico femminile a Milano ed in Italia.

Questo il comunicato ufficiale pubblicato su acmilan.com:

AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice della Prima Squadra femminile Valentina Giacinti fino al 30 giugno 2024.

L’attaccante del Milan e della Nazionale italiana, fa parte della rosa dalla prima stagione della squadra femminile 2018/2019. In rossonero ha totalizzato complessivamente 55 gol in 72 presenze ufficiali.