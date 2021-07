Theo Hernandez ritrova Donnarumma: “Felice di averti rivisto” – FOTO

Theo Hernandez ha pubblicato un’immagine sui suoi social con Gianluigi Donnarumma dopo l’addio al Milan del portiere.

Divisi dal campo e dalle questioni contrattuali. Ma amici nella vita, come dimostrato nell’ultimo post su Instagram. Theo Hernandez e Gianluigi Donnarumma sono stati immortalati quest’oggi assieme, nonostante non siano più compagni di squadra nel Milan.

Il terzino rossonero ha pubblicato sul suo profilo social l’immagine e l’abbraccio con Donnarumma. Con tanto di didascalia affettuosa: “Felice di averti rivisto mi hermanito“. I due evidentemente sono rimasti legati, nonostante il portiere classe ’99 abbia scelto di cambiare aria.

Non proprio rallegrati di questo post i tifosi milanisti, che si sentono ovviamente ancora traditi da Donnarumma. Il portiere ha scelto di far scadere il suo contratto con il Milan al 30 giugno scorso e firmare con il PSG. Ha fatto discutere la recente news del suo stipendio a Parigi, che non supera la proposta da 8 milioni messa sul piatto dal Milan per rinnovare.