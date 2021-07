Dalla Spagna – Getafe, la priorità è il rossonero: il Milan fissa il prezzo

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Todofichajes, Samu Castillejo rappresentala priorità per il club allenato da Michel. Il Milan intanto fa il prezzo.

Il Milan è sempre impegnato nell’operazione di sfoltimento della rosa e cerca di piazzare tutti gli esuberi per poter poi piazzare gli ultimi colpi in entrata. Maldini ha intenzione di non svendere però i propri calciatori e fa il prezzo di tutti gli elementi in uscita. In questi giorni si cerca una destinazione per i vari Caldara, Conti e Castillejo. Soprattutto quest’ultimo sembra avere molto mercato in Spagna, con vari club interessati alla sua acquisizione.

Secondo quanto riferito da Todofichajes, gli spagnoli del Getafe hanno come priorità l’acquisto di Samu Castillejo dai rossoneri. Il tecnico Michel stima molto l’esterno d’attacco sin dai tempi del Malaga e vuole portarlo da lui a tutti i costi. L’andaluso è un esubero in casa Milan e vuole ritornare a giocare in Liga. A complicare le cose ci sarebbe la richiesta economica del Diavolo, considerata troppo alta.

Possibile scambio?

Il portale di mercato spagnolo spiega infatti che i rossoneri chiedono 6 milioni per cedere il ventiseienne, mentre il Getafe vorrebbe prelevarlo con la formula del prestito, con l’opzione del riscatto. Nonostante il momento di stallo della trattativa, gli spagnoli sono comunque fiduciosi sulla buona riuscita dell’operazione.

Nelle ultime ore è stato tra l’altro accostato al Milan proprio un giocatore del Getafe: si tratta del difensore Erick Cabaco. L’agente del calciatore ha dichiarato di essere in Italia proprio per incontrare i rossoneri. Chissà che non possa possa concretizzarsi uno scambio dal quale entrambi i club possano trarre dei benefici.