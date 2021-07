Kaio Jorge al Milan, non è ancora finita: le ultime da Sky Sport

Non sono ancora del tutto sfumate le chance del Milan di ingaggiare Kaio Jorge, anche se la Juventus ha un accordo con gli agenti della giovane punta brasiliana.

Il futuro di Kaio Jorge non è ancora definito. In questo momento c’è una corsa a tre con Juventus, Milan e Benfica a sfidarsi per l’attaccante del Santos.

In serata Sky Sport ha confermato che la Juve è in vantaggio sulla concorrenza. Ha raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore, il cui contratto scade a fine dicembre 2021. In questo momento il club bianconero è in pole position per assicurarselo a parametro zero tra pochi mesi.

Il Milan ha presentato un’offerta da 5 milioni di euro al Santos. Sono in corso contatti sia con la società brasiliana che con gli agenti. I rossoneri lavorano da tempo per Kaio Jorge, che gradirebbe un trasferimento in Serie A.

Il giornalista Fabrizio Romano ha spiegato che la corsa è ancora aperta. Bisognerà vedere se il Santos insisterà per vendere subito l’attaccante al fine di incassare un po’ di milioni oppure se si dovrà arrendere a perderlo a parametro zero.

La Juventus, per adesso, sta ragionando solamente in ottica gennaio 2022. Milan e Benfica, invece, vorrebbero prendere subito il giovane talento. Sono attesi nuovi aggiornamenti nelle prossime ore.