Milan in amichevole: quattro sfide su Sky Sport

Il Milan si prepara a giocare quattro amichevoli di prestigio. Le sfide contro Nizza, Valencia, Real e Panathinaikos si potranno vedere sui canali di Sky Sport

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a fare sul serio. La squadra rossonera, dopo aver giocato in amichevole con Pro Sesto e Modena, a Milanello, si prepara a tuffarsi nella Summer European Tour. Sabato 31 luglio, Theo Hernandez e compagni voleranno a Nizza, dove, alle ore 20.30, sfideranno i padroni di casa, all’Allianz Riviera.

Dopo il match contro i francesi, si scenderà in campo nello storico stadio Mestalla, contro il Valencia il prossimo 4 agosto. In palio il Trofeo Naranja, giunto alla sua 49esima edizione. Anche in questo caso il calcio d’inizio è fissato alle 20.30

Domenica 8, invece, si giocherà alle ore 18.30, contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Il match si disputerà in Austria, a Klagenfurt, per l’#AthletesVersus Cup, a sostegno della onlus Athletes Versus che combatte contro tutte le forme di discriminazione.

Il 14 agosto, alle ore 20.30, infine, si tornerà a disputare una partita, allo stadio Nereo Rocco di Trieste: di fronte ci saranno i greci del Panathinaikos. Verosimilmente – salvo cambi di programma – sarà l’ultima partita prima dell’inizio della stagione, in Serie A, contro la Sampdoria. I quattro match amichevoli si potranno vedere sui canali di Sky Sport.

Leggi anche:

Le amichevole del Summer European Tour 2021:

Sabato 31 luglio, ore 20.30: Milan-Nizza (a Nizza)

Mercoledì 4 agosto, ore 20.30: Milan-Valencia (a Valencia)

Domenica 8 agosto, ore 18.30: Milan-Real Madrid (a Klagenfurt)

Sabato 14 Agosto, ore 20.30: Milan-Panathinaikos (a Trieste)