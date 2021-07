Tomori di nuovo con Giroud: l’entusiasmo del difensore sui social

Il calciatore inglese ha postato una storia sul suo profilo Instagram dove accoglie l’attaccante francese, suo compagno già ai tempi del Chelsea.

Oggi è il giorno di Olivier Giroud a Milanello. Il centravanti si è aggregato al gruppo per la preparazione estiva e si è quindi allenato con i suoi nuovi compagni. Tra questi c’è ovviamente Fiyako Tomori. Il difensore inglese è stato entusiasta di ritrovare l’attaccante francese, con cui aveva giocato già ai tempi del Chelsea.

Questo entusiasmo lo ha manifestato con una storia sul suo profilo Instagram, contornata dalla scritta “Oli” accanto a delle emoticon felici. Il Milan punta forte sui due per confermarsi ad alti livelli quest’anno, sia in campionato che in Champions League.