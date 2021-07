Calciomercato Milan, Kaio Jorge si allontana: il punto

L’affare Kaio Jorge potrebbe sfumare del tutto a breve. La trattativa per l’addio al Santos è entrata nel vivo. Il Milan potrebbe decidere di virare su altri profili

Kaio Jorge si allontana dal Milan. L’attaccante brasiliano era il prescelto della dirigenza per il ruolo di terzo attaccante. Come raccontato, Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero mettere a disposizione di Stefano Pioli e del suo Milan, un altro centravanti, giovane, che possa crescere alle spalle di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic.

Le ultime notizie, come detto, avvicinano Kaio Jorge alla Juventus. Il brasiliano ha detto sì ai bianconeri e sono attese importanti novità nelle prossime ore. Non è un caso che Kaio Jorge non sia stato convocato per la prossima partita del Santos. Un segnale chiaro, di come presto si potrebbero avere novità importanti. Il Milan resta sullo sfondo ma non ha alcuna intenzione di partecipare ad aste. Può davvero succedere di tutto ma i rossoneri non sono certo nella posizione migliore per aggiudicarsi Kaio Jorge.

Terzo attaccante

Il profilo giovane, da far crescere con calma, dovrebbe comunque esserci nella rosa di Stefano Pioli. Al momento il tecnico può disporre di Lorenzo Colombo ma il percorso tracciato per lui appare un altro, quello del ritorno in Serie B per giocare con maggiore continuità (la Spal lo aspetta in prestito). Le offerte non mancano ma la sua partenza dovrebbe arriva solo quando Pioli avrà a disposizione, almeno, due attaccanti.

Sul mercato i profili giovani che piacciono sono davvero tanti. Attenzione soprattutto a Janis Antiste, classe 2002 in forza al Tolosa, da tempo sul taccuino di Maldini e Massara