Ex Milan – Niang torna in Serie A, sì all’offerta | I dettagli

Dopo tre stagioni, Niang sembra pronto a fare ritorno nel campionato italiano. L’ex Milan è a un passo da una squadra della Serie A.

Salvo sorprese, M’Baye Niang tornerà a giocare in Italia. Dopo le esperienze già avute con Milan, Genoa e Torino sembra destinato a indossare la maglia del Venezia.

Sky Sport rivela che l’attaccante franco-senegalese ha detto sì al trasferimento nella squadra neo-promossa in Serie A. Da giorni c’era già l’accordo tra Venezia e Rennes per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. Mancava l’ok del giocatore, che si era preso del tempo per valutare anche altre offerte.

Le ultime indiscrezioni di calciomercato danno Niang diretto verso Venezia. Mancano pochi dettagli per definire l’operazione. L’attaccante 26enne avrà grande voglia di riscatto dopo che il prestito in Arabia Saudita all’Al Ahli non è andato bene. Conosce l’Italia e può dare un buon contributo al gruppo di mister Paolo Zanetti.

Niang tra Milan, Genoa e Torino ha messo insieme 122 presenze e realizzato 21 gol. Non ha mai avuto continuità di rendimento in Italia. Le sue stagioni migliori sono state le prime due al Rennes, con 29 reti totali in 80 partite. Il Venezia vuole dargli fiducia e spera di essere ripagato.