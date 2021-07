Ex Milan – Zapata, addio Italia: ha firmato con un club argentino

Zapata, ex di Udinese e Milan, proseguirà la carriera al San Lorenzo. Finita l’avventura al Genoa, ha deciso di riavvicinarsi alla Colombia.

Dopo tante stagioni trascorse in Italia, le ultime due al Genoa, Cristian Zapata ha deciso di lasciare la Serie A. Proseguirà la sua carriera in Argentina.

Il 34enne difensore colombiano ha firmato un contratto di 18 mesi con il San Lorenzo, squadra allenata dall’ex giocatore Paolo Montero. Era svincolato e dunque il club argentino lo ha ingaggiato a parametro zero.

Zapata era approdato in Italia nel 2005, quando l’Udinese lo acquistò dal Deportivo Cali. Sei le stagioni trascorse a Udine prima di trasferirsi in Spagna al Villarreal, dove la stagione si concluse con una retrocessione e un rendimento personale poco convincente. Il Milan decise di puntarci e riportarlo in Serie A. Sette gli anni in maglia rossonera, poi il passaggio al Genoa.

Adesso Zapata è pronto a ripartire dall’Argentina, più vicino alla sua amata Colombia. Al San Lorenzo, in un campionato sicuramente molto meno impegnativo di quello italiano, può chiudere la sua lunga carriera con meno problemi. L’ultima stagione è stata caratterizzata da alcuni guai fisici che spera di non ripetere un’annata simile.