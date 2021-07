Giroud, siparietto con se stesso: “Ciao Oliviero, hai imparato l’italiano?” | VIDEO

Giroud protagonista di un simpatico video su TikTok nel quale parla in italiano e in inglese. Tifosi del Milan divertiti dalla performance.

L’arrivo di Olivier Giroud ha generato buon entusiasmo tra i tifosi del Milan, speranzosi che riesca a rompere il tabù della maglia numero 9.

Il centravanti francese in questi giorni ha iniziato a lavorare a Milanello e a inserirsi nel gruppo di Stefano Pioli. La sua esperienza può essere un fattore molto importante per una squadra composta da tanti giovani. Ma ovviamente Paolo Maldini e Frederic Massara lo hanno preso soprattutto per le sue qualità da attaccante.

Giroud si sta ambientando bene a Milanello e inizia anche a parlare un po’ di italiano, come si evince dal simpatico video pubblicato su TikTok nel quale si vede il giocatore parlare con sé stesso in italiano e in inglese. Un filmato molto divertente che inizia con “Ciao Oliviero” e che sta facendo sorridere i tifosi rossoneri, che attendono di vederlo in campo già sabato nell’amichevole in Francia contro in Nizza. Non può essere ancora al top della condizione, ma Pioli gli concederà dei minuti.