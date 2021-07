Oddo sull’obiettivo di mercato: “Può fare al caso del Milan”

L’ex difensore dei rossoneri, intervistato dal quotidiano Tuttosport, ha espresso il suo parere su uno degli obiettivi di mercato del Diavolo.

Di mercato non parlano soltanto gli addetti ai lavori. A consigliare la dirigenza rossonera c’è anche un allenatore, nonché vecchia conoscenza del Diavolo. L’ex terzino del Milan, Massimo Oddo, è stato intervistato da Tuttosport e ha detto la sua su un obiettivo di mercato dei rossoneri per il ruolo del trequartista. Queste le sue parole al quotidiano: “Marcel Sabitzer è un giocatore interessante, con ottime qualità. Ha fatto bene all’Europeo e potrebbe davvero fare al caso del Milan“. Sabitzer è un profilo difficile da raggiungere, per via delle richieste del Lipsia e dell’impossibilità di prenderlo in prestito, ma come si può notare, sulle qualità dell’austriaco nessuno ha dubbi.

Il campione del Mondo 2006, che con i rossoneri ha militato dal 2007 al 2011 (con una parentesi al Bayern Monaco) ha poi parlato di Brahim Diaz, appena tornato in rossonero dopo il riscatto dal Real Madrid: “Ha fatto bene ma dovrà confermarsi e migliorare. Il posto te lo devi guadagnare“.