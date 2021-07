Chi è Kolo Muani, il nuovo obiettivo per l’attacco del Milan

Il Milan ha messo gli occhi su Kolo Muani come ipotetico rinforzo giovane per l’attacco. Scopriamo insieme chi è la punta francese, le sue caratteristiche e qualità migliori

Sfumato l’obiettivo Kaio Jorge, che sembra ormai vicinissimo all’approdo alla Juventus, il Milan ha virato la sua attenzione su un altro profilo d’attaccante molto giovane. L’obiettivo di Maldini e Massara è quello di regalare a Stefano Pioli un terzo centravanti, dopo Ibrahimovic e Giroud, che vanti giovinezza e tanta qualità.

Ebbene, come raccontato stamattina, la Gazzetta dello Sport ha oggi lanciato una particolare indiscrezione: il Milan ha messo gli occhi su Kolo Muani, attaccante classe 1998 in forza al Nantes. Parliamo di un profilo offensivo che potrebbe rappresentare un colpo low cost per la dirigenza rossonera. Il suo valore di mercato si aggira attorno ai 9-10 milioni di euro, ma con il contratto in scadenza nel giugno 2022, Maldini e Massara potrebbero tentare un’offerta al ribasso.

Kolo Muani si è messo particolarmente in mostra in questa ultima stagione, e i suoi numeri e le sue giocate lo hanno posto al centro dei riflettori di diversi club europei. Il Milan non ha ancora avanzato alcuna offerta e non c’è una trattativa in corso, ma presto qualcosa potrebbe sbloccarsi. Nell’attesa di risvolti, scopriamo insieme chi è Kolo Muani, le sue qualità migliori, e quindi perchè il Milan potrebbe decidere di farne il suo terzo attaccante.

Kolo Muani: ruolo e caratteristiche

Kolo Muani è un attaccante di origini franco-congolesi nato a Bondy nel dicembre 1998. È cresciuto nelle giovanili del Nantes e grazie alla fiducia concessagli dal club ha scalato i vari livelli sino ad approdare nel massimo campionato francese e ad imporsi come titolarissimo. Come dicevamo, l’exploit lo ha avuto nell’ultima stagione: 40 presenze, 10 gol e 9 assist per lui.

Kolo vanta una fisicità molto prestante, è alto 1,87 cm e per questo è molto bravo nei duelli aerei e in generale di testa. È un destro e il suo ruolo principale è quello di prima punta, posizione in cui dimostra istintività e maggiore qualità, ma sa anche muoversi da esterno destro d’attacco quando chiamato in causa. Ciò che più colpisce del giovane è la velocità palla al piede, che gli permette di aggirare gli avversari e andare più facilmente in porta.

Prima della passata stagione Kolo Muani faceva da riserva al Nantes, ma come accennato, nell’ultima ha sorpreso tutti e ripagato la fiducia concessagli dal club. Il francese conta anche due provini non superati con due squadre italiane: Cremonese e Vicenza.

Kolo è reduce dalle Olimpiadi con la Francia, esperienza conclusasi ieri e nel quale ha avuto come compagno di squadra il rossonero Pierre Kalulu. Insomma, il suo profilo rappresenta certamente un buon prospetto per l’attacco. C’è anche il Southampton su di lui; da capire se il Milan tenterà il colpo.