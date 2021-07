Calciomercato Milan – Contatti con il trequartista | Ha detto sì!

Al Milan non può bastare Brahim Diaz come trequartista. Maldini e Massara lavorano per prenderne un altro e i contatti sono avviati.

Il Milan ha ancora diverse operazioni da fare in entrata e in uscita. Una di queste riguarda l’arrivo di un nuovo trequartista.

Sfumata l’idea di prendere Julian Brandt dal Borussia Dortmund, che ha già annunciato la sua permanenza. Continua ad essere complicata anche la pista che porta a Nikola Vlasic, per il quale il CSKA Mosca non accetta il prestito con diritto di riscatto. Paolo Maldini e Frederic Massara devono valutare altre soluzioni.

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che il grande colpo del Milan potrebbe essere Hakim Ziyech, giocatore capace di giocare sia da trequartista che da esterno destro offensivo. Un jolly di qualità che offrirebbe più soluzioni a Stefano Pioli. I rapporti con il Chelsea sono buoni e potrebbero favorire un’eventuale trattativa.

Il Milan darebbe a Ziyech responsabilità che l’ex Ajax sembra gradire moltissimo. Il dialogo con il calciatore e il suo entourage è sempre vivo. C’è gradimento per la destinazione rossonera, dove verrebbe messo al centro del progetto tecnico-tattico.

L’operazione non è semplice. In questo momento Maldini e Massara possono offrire solamente la formula del prestito con diritto di riscatto, andrebbe convinto il Chelsea ad accettarla. I Blues, ovviamente, preferirebbero monetizzare subito dalla cessione del fantasista 28enne o almeno avere la garanzia dell’obbligo di riscatto del cartellino.

La trattativa si potrebbe sbloccare ad agosto, soprattutto se per Ziyech non dovessero pervenire offerte particolari al Chelsea e se il giocatore dovesse manifestare la volontà di approdare al Milan. Magari offrendo un prestito particolarmente oneroso, il club londinese potrebbe dire sì al semplice diritto di riscatto. Ad ogni modo, l’affare si presenta difficile da concretizzare e il Diavolo dovrà essere convincente.