Frey esalta Maignan: “Gran colpo del Milan, non rimpiangeranno Donnarumma”

Sebastien Frey, ex portiere francese, ha ammesso di essere fiducioso di Maignan ed elogia così il colpo del Milan.

Un Milan in salsa francese quello che sta nascendo in questa torrida estate. I rossoneri, che già avevano in rosa elementi di origine transalpina come Theo Hernandez o Pierre Kalulu, hanno arricchito la rosa con alcuni innesti d’oltralpe.

Su tutti l’acquisto di Mike Maignan, portiere sul quale c’è grande curiosità. Viene da una stagione pazzesca al Lille e vuole confermarsi in maglia rossonera. Di lui ha parlato molto bene il connazionale Sebastien Frey: ex portiere francese con un ricco passato in Serie A, Frey ha detto la sua a Tuttosport.

“In rapporto qualità-prezzo, il Milan ha preso sicuramente il miglior portiere possibile” – ha dichiarato Frey, che in effetti apprezza l’investimento da ‘soli’ 13 milioni più bonus da parte dei rossoneri per un numero uno giovane ed in voga.

Leggi anche > La conferenza stampa di presentazione di Maignan

Impossibile non parlare dei futuri paragoni con Gianluigi Donnarumma, noto predecessore di Maignan: “Se Maignan farà subito bene nelle prime partire non credo che il tifoso rimpiangerà mai Donnarumma. Dipende tutto da Mike. Le prestazioni poi però dovranno reggere per far sì che questi applausi e questo sostegno durino nel tempo. Un portiere protagonista si esalta sempre”.

I tifosi saranno sicuramente dalla parte del neo-acquisto secondo Frey: “La storia d’amore con Donnarumma si è interrotta bruscamente, con la scadenza di contratto. Questo farà sì che Maignan verrà accolto con applausi e sostegno da tutto l’ambiente milanista”.