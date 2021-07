LIVE – Milan, la conferenza stampa di Maignan

Il Milan presenterà oggi in conferenza stampa il suo nuovo portiere Mike Maignan. Segui in diretta con noi tutte le dichiarazione del francese

Giornata importante oggi per l’ambiente rossonero. Finalmente, il Milan presenterà in conferenza stampa il suo nuovo portiere titolare. Parliamo ovviamente di Mike Maignan, l’estremo difensore francese approdato in rossonero per prendere il posto di Gianluigi Donnarumma. Ci sono molte aspettative intorno al classe 1995, che è proprio chiamato a far dimenticare la delusione procurata dall’addio dell’ex numero 99 rossonero.

Maignan ha rappresentato il primo acquisto del Milan in questa finestra di mercato: è stato prelevato dal Lille, neo campione di Francia, per circa 15 milioni di euro. Un affare molto conveniente per i rossoneri, dato che l’effettivo valore di Mike si aggirava intorno ai 25-30 milioni di euro, ma grazie al contratto in scadenza il prezzo si è abbassato in maniera significativa. Maignan, che è stato impegnato con la nazionale transalpina agli Europei, è approdato a Milanello soltanto lunedì, e oggi è pronto per parlare alla stampa ed esprimere le sue prime sensazioni e motivazioni per la prossima stagione.

Segui con noi LIVE tutte le dichiarazione del portierone francese.

– In attesa di aggiornamenti –