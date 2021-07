Milan, ufficiale: Colombo in prestito alla Spal

Come previsto, il Milan ha ceduto in prestito Lorenzo Colombo alla SPAL. Il club lo ha comunicato attraverso una nota ufficiale

Come previsto da diversi giorni, il Milan ha deciso di cedere in prestito Lorenzo Colombo. L’attaccante classe 2002 passerà la nuova stagione alla SPAL, club di Serie B che in poco tempo è riuscito ad aggiudicarsi il giocatore. Nei giorni scorsi, la dirigenza spallina si era recata a Casa Milan per discutere l’affare, e il responsabile dell’area tecnica Giorgio Zamuner aveva dichiarato che l’accordo era molto vicino. Si attendeva l’ok del giocatore che adesso è ovviamente arrivato.

Il Milan ha quindi optato per la strategia più quotata: mandare il giovane Lollo in prestito ad accumulare esperienza e crescere tecnicamente. Il club rossonero attenderà il suo totale exploit prima di riaccoglierlo a Milanello. Tocca quindi alla SPAL spronare il giocatore, dopo che la Cremonese lo aveva accolto in prestito per sei mesi la scorsa stagione.

L’AC Milan ha reso noto il trasferimento di Lorenzo Colombo nel club emiliano attraverso un comunicato ufficiale sui proprio canali. Eccolo di seguito:

Leggi anche: