Milan, i convocati per l’amichevole a Nizza: c’è Giroud, out Hauge

La lista dei convocati rossoneri per il test di questa sera in terra francese, precisamente sul campo del Nizza.

Il Milan a breve partirà in direzione Francia. Il ritiro estivo di Milanello verrà sospeso per una sera, visto che i rossoneri affronteranno la prima trasferta internazionale della loro preparazione. Appuntamento a Nizza per l’amichevole delle ore 20:30.

Sarà una chance importante per Stefano Pioli per testare il livello della sua squadra. Dopo i test contro squadre alla portata, come Modena e Pro Sesto, stavolta il Milan dovrà vedersela contro una avversaria che punta in alto, guidata da mister Galtier.

Poco fa il club ha reso noti i convocati per la trasferta di Nizza. Prima chiamata per i nuovi acquisti Maignan e Giroud, pronti a debuttare questa sera. Pronto anche Calabria, ormai recuperato dopo l’operazione effettuata un mese e mezzo fa.

Da segnalare, per questioni relative al calciomercato in uscita, l’assenza dalla lista degli attaccanti Colombo e Hauge. Indizi importanti sulle loro possibili partenze nei prossimi giorni: il giovane centravanti dovrebbe andare alla Spal in prestito, mentre il norvegese è richiesto in Germania.

I convocati di Pioli:

Portieri: Maignan, Tatarusanu.

Difensori: Tomori, Calabria, Romagnoli, Theo, Ballo-Toure, Caldara, Conti, Gabbia

Centrocampisti: Di Gesù, Krunic, Tonali, Pobega, Saelemaekers, Robotti

Attaccanti: Rebic, Leao, Diaz, Giroud, Castillejo, Maldini