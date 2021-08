Kaio Jorge alla Juventus, affare fatto: cifre e dettagli

Kaio Jorge in Serie A, giocherà nella Juventus. Nonostante la corte del Milan e di altre squadre, l’attaccante vestirà la casacca bianconera.

Il Milan ci ha provato, ma alla fine Kaio Jorge non verrà in Italia per vestire la maglia rossonera. È la Juventus ad essersi ormai assicurata il giovane attaccante brasiliano.

Come confermato da Sky Sport, la trattativa tra il club piemontese e il Santos è stata definita. Presto il giocatore sarà a Torino per svolgere le visite mediche e firmare un contratto quinquennale. Il Peixe incasserà 1,5 milioni di euro subito, poi nell’accordo sono previsti ulteriori 1,5 milioni di bonus legati alla qualificazione in Champions League e un altro milione relativo alle presenze di Kaio Jorge. L’affare può portare 4 milioni nelle casse della società brasiliana.

Il Santos si è garantito anche il 5% dell’eventuale futura rivendita dell’attaccante e anche una clausola di priorità per eventuali futuri prestiti in Sud America. Il contratto prevede un ingaggio a salire in base al numero di presenze. L’accordo tra le parti è completo. Nei prossimi giorni Kaio Jorge sbarcherà in Italia.

Oltre al Milan, anche Benfica e Monaco avevano provato ad assicurarsi il giovane talento brasiliano. Ma è stata la Juventus a chiudere prima l’intesa con l’entourage, garantendo alcuni milioni di commissioni, e poi a forzare la mano con il Santos ormai forte della volontà del giocatore di trasferirsi al Torino.

Il club paulista avrebbe voluto guadagnare di più dalla cessione di Kaio Jorge. Non a caso aveva stabilito un prezzo iniziale da 10 milioni, però ha dovuto arrendersi e accontentarsi di quanto pattuito con la Juventus.