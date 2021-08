Calciomercato Milan, colpo James Rodriguez: bookmakers sicuri

Il quotidiano inglese The Sun riporta la notizia. Il Milan sarebbe in netto vantaggio, almeno per quanto riguarda le quote, sul giocatore.

Il Milan sta operando ormai da oltre un mese per cercare di trovare il giocatore giusto per ricoprire il ruolo di trequartista nella squadra di Pioli targata 2021-2022. I giocatori monitorati sono tantissimi ma nonostante ciò non sembra esserci ancora, ad oggi, un nome avanti sugli altri. Non è così per quanto riguarda le quote delle scommesse. Dall’Inghilterra infatti riportano la notizia che per i bookies c’è un giocatore su cui i rossoneri sono in netto vantaggio rispetto alle altre concorrenti sul mercato.

Il Sun riporta infatti che bookies danno i rossoneri come i favoriti per aggiudicarsi le prestazioni di Jmaes Rodriguez. Nonostante la discreta stagione disputata l’anno scorso con il suo mentore Carlo Ancelotti, i giorni del centrocampista dell’Everton al Goodison Park sembrano già finiti. Il nuovo tecnico dei Toffees Rafa Benitez ha comunicato al giocatore che non rientra nei piani del club ed è libero quindi di accasarsi altrove.

James, le quote sul suo futuro

Le quote prese in esame sono quelle di Sky Bet e vedono il Diavolo di gran lunga favorito, pagato 5/2. Molto lontani i club spagnoli: Atletico Madrid e Siviglia.