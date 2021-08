Milan, Giroud “chiama” il nuovo trequartista: “Felice se arriverà”

Nella conferenza stampa di presentazione, Olivier Giroud ha fatto una particolare dichiarazione su Hakim Ziyech, suo compagno al Chelsea e attuale obiettivo di mercato del Milan

Molto bella e intensa la conferenza stampa di presentazione di Olivier Giroud, il nuovo numero 9 del Milan. L’attaccante francese, fresco del bel gol nell’amichevole contro il Nizza, su sollecito dei giornalisti ha affrontato importanti temi riguardanti la squadra rossonera e le sue motivazioni e sensazioni dopo l’approdo al Milan.

Una domanda significativa è stata posta al bomber ex Arsenal, ovvero quella riguardante Hakim Ziyech. Il giocatore marocchino ha passato l’ultima stagione al Chelsea come compagno di Giroud, e adesso è uno tra gli obiettivi più caldi del mercato rossonero. Ziyech piace molto a Maldini e Massara come possibile innesto per la fascia destra d’attacco ma anche per il ruolo di trequartista.

Il Chelsea fa muro alla possibile trattativa, ma Giroud ha oggi fatto trapelare che qualcosa in ballo c’è, e che sarebbe felicissimo di accogliere l’ex compagno al Milan.

Questa la sua dichiarazione: “Ziyech? Un grande giocatore, ha grandi capacità tecniche ed esperienza, e più giocatori di questo livello sono nel Milan è meglio per tutti noi, ecco perché sarò felice se potrò giocare anche con lui qui”.