Calciomercato Milan, insidia Juventus: vogliono il centrocampista

Anche la Juventus continua a monitorare la situazione legata a Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese è in uscita dal Chelsea e potrebbe giocare in bianconero qualora l’affare Locatelli dovesse saltare

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista francese classe 1994 continua ad essere osservato dai rossoneri, che prima della chiusura del calciomercato, potrebbero decidere di prendere il calciatore dal Chelsea. Serve chiaramente il rinnovo con i Blues, perché l’intenzione del Diavolo è quella di acquistarlo solamente in prestito con diritto di riscatto.

Bakayoko farebbe ritorno a Milano, dove si è trovato davvero bene, di corsa ma come detto, serve l’accordo con il Chelsea, squadra con cui non è mai facile trattare. Con i blues, ricordiamo, il Milan è in contatto anche per Ziyech. Il marocchino è il sogno per la trequarti. L’acquisto di Olivier Giroud, con i rossoneri che hanno versato un indennizzo per acquistarlo, ha rafforzato il rapporto tra i due club e questo potrebbe certamente favorire nuove future trattative.

Leggi anche:

Concorrenza Juventus

Tornando a Bakayoko, dicevamo, che il Milan non è l’unica squadra sulle sue tracce. Il francese, infatti, come sottolinea il Corriere dello Sport, è un’idea anche per la Juventus. I bianconeri sono chiamati a rafforzare il centrocampo e in caso di mancato arrivo di Manuel Locatelli, l’ex Napoli potrebbe davvero diventare l’obiettivo numero uno.

Al Milan, invece, non hanno fretta. Tommaso Pobega cresce bene e sta convincendo sempre di più Stefano Pioli. Anche contro il Nizza è stato autore di una buona prova: le prossime uscite saranno ulteriori esami per capire se l’ex Spezia si prenderà definitivamente il Milan.

La permanenza di Pobega, però, non esclude l’arrivo di un nuovo centrocampista, considerando che Pioli per via della Coppa d’Africa perderà sia Franck Kessie che Ismael Bennacer.