Caldara, si complica la cessione: il Torino su un altro difensore

I granata di Juric hanno messo sul taccuino anche un altro difensore della Serie A. Il Milan potrebbe aver perso un possibile acquirente.

Il Milan sta cercando di piazzare diversi calciatori, ormai fuori dal progetto tecnico. I principali ostacoli a queste partenze sono dovuti al fatto che i rossoneri vorrebbero cessioni a titolo definitivo e non in prestito. Maldini sta cercando infatti di monetizzare il più possibile per finanziare gli ultimi colpi in entrata e completare la rosa da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Si attendono quindi offerte anche per quei giocatori che con ogni probabilità non rimarranno a Milanello. Uno di questi casi riguarda il 27enne Mattia Caldara, non riscattato in estate dall’Atalanta e con le valigie in mano.

Leggi anche:

I granata su Pezzella

Il Torino si era fatto avanti concretamente per lui ma risulta che nelle ultime ore starebbe vagliando anche altri profili in alternativa al rossonero. Il ds dei granata avrebbe infatti messo nel taccuino anche il capitano della Fiorentina German Pezzella. Il 30enne difensore dei viola è in scadenza nel 2022 e piace a diversi club in Serie A, tra cui Lazio e Cagliari.