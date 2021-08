Milanello, oggi Nesta ha assistito all’allenamento

Super ospite oggi a Milanello ad assistere all’allenamento del Milan di Pioli: Nesta. L’ex difensore rossonero era presente al centro sportivo.

Dopo l’amichevole disputata contro il Nizza in Francia, il Milan è tornato a lavorare a Milanello. Adesso c’è da preparare l’amichevole di mercoledì 4 agosto in trasferta a Valencia.

Oggi al centro sportivo del Milan c’era un ospite importante ad assistere all’allenamento della squadra di Stefano Pioli. Si tratta di Alessandro Nesta, difensore rossonero tra il 2002 e il 2012. Attualmente è un allenatore, ma senza squadra dopo l’ultima esperienza vissuta nella scorsa stagione in Serie B nel Frosinone.

Nesta è rimasto molto legato al Milan e sicuramente sogna un giorno di poterlo allenare, ma adesso è lontano da realizzare questo sogno. Intanto oggi è stato ospite a Milanello, assistendo alla seduta di allenamento del gruppo rossonero.

Sandro attende un’altra occasione per rimettersi in gioco in panchina. Nel 2016 ha iniziato la sua carriera da tecnico negli Stati Uniti guidando il Miami FC, poi tra il 2018 e il 2019 ha guidato il Perugia in Serie B. Nel biennio seguente è stato l’allenatore del Frosinone, non riuscendo a centrare la promozione in Serie A. Ora attende una chiamata per un nuovo progetto.