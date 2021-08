Calciomercato Milan – Cessione Hauge, ci siamo | Le cifre

Hauge a breve lascerà il Milan per trasferirsi in Bundesliga. È ormai fatta per il trasferimento dell’ex esterno del Bodo/Glimt in Germania.

È il Milan è vicino a definire due cessioni. Trovato l’accordo con il Venezia per il trasferimento in prestito di Mattia Caldara, è a un passo anche l’approdo di Jens Petter Hauge all’Eintracht Francoforte.

Stando a quanto rivelato da Sky Sport, l’intesa completa è ormai prossima. Questa operazione porterà nelle casse del club rossonero circa 12 milioni di euro. Dalla Germania è stata aumentata la precedente offerta da 8 milioni, avvicinandosi molto di più al prezzo fissato da Paolo Maldini e Frederic Massara all’inizio del calciomercato,

Hauge è stato acquistato dal Milan per meno di 5 milioni nel 2020, quindi a bilancio verrà registrata una buona plusvalenza. I soldi ricavati da questa cessione verranno reinvestiti nella campagna acquisti. A Stefano Pioli servono un centrocampista, un trequartista e un esterno offensivo. Ovviamente i 12 milioni della vendita del norvegese non bastano per tutte queste operazioni, ma può aiutarne a farne almeno una.

L’ex Bodo/Glimt può trovare nell’Eintracht Francoforte la squadra giusta per giocare con continuità ed essere valorizzato. È la stessa nella quale ha giocato Ante Rebic, suo attuale compagno di squadra a Milano.