Kessie, ecco quando rientra a Milano: volata finale per il rinnovo

Kessie è atteso in Italia dopo l’impegno a Tokio con la nazionale. Il mediano è pronto a firmare il rinnovo di contratto con il Milan.

Le Olimpiadi della Costa d’Avorio sono concluse e adesso Franck Kessie può concentrarsi sul Milan. Dopo una piccola vacanza, tornerà agli ordini di Stefano Pioli per preparare la nuova stagione.

Il giornalista sportivo Carlo Pellegatti in un video pubblicato sul suo canale ufficiale YouTube ha rivelato quando il centrocampista sarà in Italia: «Si pensava che tornasse già domani, invece Kessie sarà a Milanello la prossima settimana. Probabilmente dal giorno 9 inizierà la preparazione. Mi auguro che presto scenda in campo per la partita più importante, quella del rinnovo».

Salvo sorprese, dunque, il mediano rossonero farà rientro in Italia la prossima settimana. Da Tokio aveva detto lui stesso che, una volta tornato, avrebbe sistemato la questione del rinnovo. Il suo agente George Atangana in questi giorni sta mantenendo i contatti con il Milan e l’accordo economico non sembra distante. Però probabilmente bisognerà aspettare il rientro di Frank a Milano per un’accelerata decisa della trattativa.

Il giocatore ha manifestato la volontà chiara di rimanere in maglia rossonera. Non ha alcuna intenzione di non rinnovare il contratto di andarsene. La sua presenza dovrebbe aiutare il Milan e il suo procuratore a sistemare gli ultimi dettagli.

Com’è noto, Atangana ha chiesto oltre 6 milioni di euro netti a stagione per il suo assistito. Paolo Maldini e Frederic Massara si sono spinti a circa 5,5 più bonus. Nei prossimi giorni possono esserci ulteriori aggiornamenti sulle negoziazioni. La sensazione è che si arriverà alla fumata bianca.