Coppa Italia 2021/2022, sorteggio tabellone: le possibili rivali del Milan

Il cammino nella Coppa Italia 2021/2022 potrebbe vedere il Milan affrontare l’Inter prima della finale. Oggi è stato sorteggiato il tabellone della competizione.

Nella giornata di oggi è stato sorteggiato il tabellone della Coppa Italia 2021/2022. In questa edizione ci sono squadre di Serie A, Serie B e quattro della Serie C.

Il Milan e le altre big del massimo campionato italiano entrano in gioco dagli Ottavi di Finale. La squadra di Stefano Pioli potrebbe avere una tra Genoa e Salernitana da affrontare, prima di sfidare eventualmente la Lazio ai Quarti. In Semifinale c’è la possibilità di giocare contro Inter o Roma.

Gli Ottavi prevedono andata mercoledì 12 gennaio 2022 e ritorno mercoledì 19 gennaio. I Quarti, invece, sono in partita secca il 9 febbraio. Le Semifinali hanno l’andata il 2 marzo e il ritorno il 20 aprile. La finale è in programma per mercoledì 11 maggio.