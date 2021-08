Dalla Spagna – “Isco chiama Brahim Diaz”, gli ha chiesto del Milan!

Un nuovo giocatore potrebbe arrivare al Milan grazie anche a Brahim Diaz, che gli ha parlato molto bene di Milanello e del progetto rossonero.

Quella riguardante Brahim Diaz potrebbe non essere l’unica operazione tra Milan e Real Madrid in questa finestra del calciomercato. Ci sono anche altri giocatori dei blancos che possono tornare utili a Stefano Pioli.

Spesso si è parlato di Alvaro Odriozola come vice di Davide Calabria, ma la mancata cessione di Andrea Conti sta bloccando qualsiasi arrivo nel ruolo di terzino destro. Un altro nome che affascina molto la dirigenza rossonera è quello di Isco, che potrebbe essere il trequartista di cui la squadra ha bisogno dopo l’addio di Hakan Calhanoglu.

Calciomercato Milan, Isco parla con Brahim Diaz

Secondo quanto rivelato da Defensa Central, Isco sta riflettendo sulla possibilità di trasferirsi al Milan. Ha chiamato Brahim Diaz, amico e già suo compagno di squadra al Real Madrid, per chiedere informazioni sul club e sulla città. Non esclude di poter vestire la maglia rossonera.

I blancos vogliono vendere il 29enne fantasista, il cui contratto va in scadenza a giugno 2022. Non c’è possibilità di rinnovo e il club non vuole perderlo a parametro zero tra meno di un anno. Un ostacolo alla cessione è l’elevato stipendio (circa 7 milioni di euro netti annui). Il giocatore dovrebbe accettare una riduzione per favore un trasferimento in Italia o altrove.

Brahim Diaz gli ha parlato molto bene del Milan e di Milano. Le sue parole sulla squadra e sul progetto rossonero stanno convincendo Isco ad accettare un eventuale approdo alla corte di Stefano Pioli, se si dovesse concretizzare una trattativa tra le società.

Il Real Madrid cercherà di incassare più milioni possibile dalla cessione dell’ex talento del Malaga, ma è interessato soprattutto a liberarsi del suo oneroso ingaggio. Il buon rapporto tra i due club potrebbe favorire l’affare.