Spezia, non solo Pobega | Nel mirino un altro giocatore del Milan

Lo Spezia potrebbe pescare nuovamente in casa Milan per rinforzare il proprio centrocampo. Dopo il tentativo per Pobega, un nuovo obiettivo.

Lo Spezia nelle scorse settimane ha provato a riprendere Tommaso Pobega, ma il Milan in questo momento non intende cederlo. Dopo il prestito in Liguria nella passata stagione, l’idea è quella di dargli una chance.

Tuttavia, la squadra allenata da Thiago Motta potrebbe pescare ancora dal club rossonero per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, lo Spezia sta prendendo in considerazione anche Rade Krunic.

Il centrocampista bosniaco è molto stimato da Stefano Pioli e dalla dirigenza, però se dovesse arrivare una buona offerta non si può escludere una cessione. Il Milan lo pagò poco più di 8 milioni di euro all’Empoli nell’estate 2019 e un anno fa rifiutò un’offerta simile dal Friburgo.

Al momento non c’è una proposta da parte dello Spezia, che ha nella propria lista anche Giacomo Bonaventura della Fiorentina (un ex Milan) e Karol Linetty del Torino. I rapporti tra la società ligure e quella rossonera sono buoni, pertanto non bisogna escludere una nuova operazione dopo quella riguardante Pobega del 2020.

Krunic, stando a quanto trapelato, preferisce rimanere al Milan e giocarsi le sue chance nella squadra di Pioli con la consapevolezza di essere una riserva. Però in sede di calciomercato può succedere di tutto e se arrivasse una buona offerta non bisogna escludere un trasferimento dell’ex Empoli.