Valencia-Milan: le formazioni ufficiali

Resa nota la formazione ufficiale con la quale i rossoneri affronteranno gli spagnoli.

Tutto pronto per il quarto appuntamento amichevole della pre-season del Milan. Dopo gli impegni con Pro Sesto, Modena e Nizza, i rossoneri sono attesi al Mestalla per affrontare il Valencia. Sono state ufficializzate le formazioni di partenza: dal primo minuto Ballo-Toure. Una chance da titolare anche per Daniel Maldini.

Formazioni ufficiali

Maignan; Conti, Romagnoli, Tomori, Ballo Touré; Tonali, Pobega; Castillejo, Diaz, Maldini; Leao