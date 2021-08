Calciomercato Milan, ormai ci siamo: “Poche ore e sarà ceduto”

Secondo quanto riferito dal giornalista il trasferimento a titolo definito dell’attaccante è ormai imminente. Questione di ore per la cessione.

Il Milan è impegnato su diverse trattative in queste settimane di mercato. Non manca più così tanto all’inizio della nuova stagione, che vedrà i rossoneri impegnati anche in Champions League, e l’obiettivo e sfoltire e puntellare la rosa. Serve ancora una sforza da parte della società per mettere a disposizione dell’allenatore Stefano Pioli una rosa completa e pronta per giocarsela con tutti.

Questi sono i giorni delle cessioni. Il Diavolo sta cercando di definire alcune partenze il prima possibile, per poi lanciarsi, dal 16 agosto, all’assalto degli ultimi obiettivi in entrata. Sembra ormai praticamente fatta per Caldara al Venezia in prestito e per il passaggio a titolo definitivo di Jens Petter Hauge in Bundesliga.

Leggi anche:

Questione di ore per Hauge

Carlo Pellegatti, giornalista di fese rossonera, ha fatto il punto sul mercato del Milan in un video sul suo canale Youtube. Tra i vari argomenti affrontati c’è quello della cessione del norvegese all’Eintracht Francoforte, ormai imminente. Queste le sue parole: “Oggi la preoccupazione sono le cessioni: il primo di tutti è Hauge. Ormai mancano poche ore per il suo passaggio all’Eintracht di Francoforte“.

Pellegatti ha poi aggiunto riguardo a un’altra possibile cessione dei rossoneri: “Poi sarà la volta di Andrea Conti, ma per lui forse bisognerà aspettare la fine del mercato, anche perché il Milan prima di cederlo deve essere sicuro di prendere uno tra Odriozola e Dalot”.