Sportmediaset – Calciomercato Milan | Nuovo trequartista: “Niente prestito secco”

Il Milan è a caccia di un nuovo trequartista. Il club rossonero deve sostituire Hakan Calhanoglu, trasferitosi all’Inter. Ecco il punto di Sportmediaset

E’ caccia aperta al nuovo trequartista in casa Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara, prima della chiusura del calciomercato, dovranno mettere a disposizione di Stefano Pioli, almeno un altro centrocampista.

I nomi che circolano sono sempre gli stessi: si va dal sogno Ziyech, passando per James Rodriguez, senza dimenticare Ramsey. Il centrocampista gallese è il nome più fresco ma le difficoltà per portarlo a Milano non mancano di certo.

A fare il punto della situazione, legata al trequartista, partendo proprio dall’ex Arsenal, è il collega Sandro Sabatini: “E’ vero che c’è un interesse del Milan – ammette il giornalista, intervenuto negli studi di Sportmediaset – Il contratto da otto milioni sarebbe più morbido grazie al Decreto Crescita”.

La trattativa non decolla – “Non può essere un prestito secco – prosegue Sabatini -, ci vorrebbe almeno un diritto con obbligo di riscatto, ecco perché la trattativa non può considerarsi facile”.

Leggi anche:

Gli altri profili sul taccuino del Diavolo

“Ziyech non sembra proprio un giocatore in uscita – conclude Sabatini – Dall’Inghilterra può partire, invece, James Rodriguez, che l’Everton ha pagato pochissimo. Il problema è l’ingaggio, che dovrebbe abbassarsi per sbarcare in Italia. Il Milan sta valutando anche le sue condizioni fisiche”.