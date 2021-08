Calciomercato Milan, in programma un colpo a zero: il punto

Il futuro di Andrea Belotti non è ancora chiaro. Attenzione all’ipotesi permanenza a Torino senza rinnovo. In quel caso – in vista della prossima stagione – potrebbe tornare in corsa anche il Milan, per un colpo a parametro zero

Stanno passando i giorni e il futuro di Andrea Belotti continua ad essere incerto. L’attaccante italiano è stato accostato al Milan ma è evidente che dopo l’acquisto di Olivier Giroud sia finito fuori dai radar rossoneri ma potrebbe presto tornarci.

Come ha dichiarato Urbano Cairo, il Torino ha presentato un’offerta importante per il Gallo. Offerta che al momento non è stata accettata. I media raccontano di interessi, con relative proposte, per Belotti, da parte di Siviglia e Zenit. Proposte che il Torino potrebbe prendere in considerazione se il Gallo non dovesse decidere di firmare. Proposte, che, invece, non sembrano allettare l’attaccante ex Palermo, che verosimilmente vorrebbe continuare a giocare in Serie A.

Via a zero?

Il futuro di Belotti resta dunque avvolto dall’incertezza e non è da escludere che il centravanti abbia deciso di andare in scadenza, così da trattare il trasferimento in un’altra squadra, senza passare dalle richieste del Torino.

E’ un’ipotesi concreta, soprattutto se non dovesse arrivare l’offerta che piace al Gallo. L’ipotesi Roma, per questa stagione, è ormai da scartare così come quella rossonera. Chissà che l’addio di Lukaku, destinato a trasferirsi a Londra, non crei un effetto domino che coinvolga anche lo stesso Belotti.

Non scartiamo, però, come detto, che l’attaccante vada in scadenza. In quel caso il Milan potrebbe balzare in testa vista la fede rossonera del calciatore, mai nascosta.