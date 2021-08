Napoli, inserimento su un obiettivo del Milan | Spalletti lo vuole

Il Napoli si inserisce nella corsa per un giocatore molto gradito al Milan. Si può scatenare un duello di calciomercato in questi giorni.

Il Milan deve fare i conti con la concorrenza del Napoli nella corsa a un obiettivo di calciomercato. Il duello che c’era già stato un anno fa per lo stesso giocatore, si potrebbe ripetere.

Infatti, entrambi i club hanno messo gli occhi su Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese ha vestito la maglia rossonera nella stagione 2018/2020 e poi quella azzurra nella 2020/2021. In ambedue i casi il trasferimento era avvenuto in prestito e poi il giocatore è rientrato al Chelsea, nuovamente disponibile a cederlo.

Bakayoko, è sfida tra Milan e Napoli

Nelle ultime settimane si era parlato soprattutto di Milan, ma da Sky Sport fanno sapere che il Napoli è tornato a pensare Bakayoko. Il club azzurro sta valutando la possibilità di riprendere il mediano francese, magari verso la fine di agosto quando le condizioni per effettuare l’operazione potrebbero essere maggiormente favorevoli.

Bakayoko ha un contratto in scadenza a giugno 2022, solamente prolungandolo potrebbe partire con la formula del prestito. Altrimenti sarà necessario fare un investimento sul cartellino per strapparlo al Chelsea. Da non dimenticare l’ingaggio, dato che l’ex Monaco percepisce circa 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Al Milan sarebbe un buon vice di Franck Kessie per Stefano Pioli. Ma a Napoli c’è Luciano Spalletti che auspica che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli riesca a riportare Bakayoko in azzurro. Sullo sfondo anche Fiorentina e Juventus, senza dimenticare squadre straniere che potrebbero fare un tentativo nei prossimi giorni del calciomercato estivo.