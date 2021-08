Ibrahimovic diventa un Diavolo e annuncia il rientro: “Sto arrivando”

Zlatan Ibrahimovic ormai prossimo al rientro in campo. L’attaccante svedese lo annuncia con un post sui social.

Il rientro è ormai alle porte. Zlatan Ibrahimovic ogni giorno continua a lavorare in maniera personalizzata, con tutta la voglia del mondo. Ibra vuole tornare in campo e dare una mano al suo Milan, per disputare un’altra stagione da leader assoluto.

Poco fa l’attaccante svedese ha lanciato un indizio chiaro sul suo rientro imminente in campo. Ibrahimovic ha pubblicato sui propri account social un’immagine che lo vede trasformarsi in un Diavolo. Un essere metà Ibra e metà demoniaco per chiarire come sia vicino a tornare decisivo.

“Sto tornando per voi” – ha scritto Ibrahimovic come messaggio correlato alla sua immagine. L’intento del calciatore del Milan è quello di tornare a lavorare con il resto del gruppo già nei prossimi giorni, magari da dopo l’amichevole con il Real Madrid di domenica.

I’m Coming for You pic.twitter.com/TVbdELGxZc — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) August 5, 2021

L’obiettivo di Ibra è quello di essere al top per la prima giornata di campionato, il 23 agosto contro la Sampdoria. Una vera e propria impresa, se si pensa che il centravanti è stato operato a giugno alla cartilagine del ginocchio infortunato e fra poco compirà ben 40 anni di età.