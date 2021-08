Calciomercato Milan – Arriva un giovane talento dalla Juventus

Il Milan pesca in casa Juventus per rinforzare il proprio vivaio. In arrivo un giovane attaccante molto promettente e già cercato in passato.

Il Milan lavora parallelamente su rinforzare la Prima Squadra e il Settore Giovanile. Paolo Maldini, Frederic Massara e Geoffrey Monca sono impegnati a portare in rossonero nuovi talenti.

Uno che potrebbe arrivare a breve è Simone Condello, attaccante classe 2004 che fa parte del vivaio della Juventus. Secondo quanto rivelato da JuventusNews24, l’operazione è ormai fatta e si concretizzerà con la formula del prestito. Il calciatore giocherà nella formazione Under 18 del Milan.

Nella scorsa stagione ha segnato 11 gol, risultando il capocannoniere della Juventus Under 17. Condello, nato a Roma e formatosi nella Nuova Tor Tre Teste, era già stato nel mirino del Milan prima del trasferimento alla Juventus. La squadra in cui giocava allora era affiliata della società bianconera e questo ha favorito l’operazione.

L’attaccante romano è dotato fisicamente e tecnicamente, ha fame di gol ed è molto determinato quando è in campo. Sa aiutare la squadra, non pensa solamente a sé stesso e a segnare reti. Vedremo che impatto avrà al Milan, se davvero venisse ufficializzata l’operazione. Condello potrebbe essere un buon colpo anche in prospettiva.