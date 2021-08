Ex Milan – José Mauri va in MLS: ufficiale il trasferimento

José Mauri, vecchia conoscenza di Parma e Milan, ha deciso di provare una nuova avventura negli Stati Uniti. Ha firmato per un club della MLS.

Era arrivato al Milan con tante speranze per il futuro, ma l’esperienza di José Mauri in rossonero è stata abbastanza anonima. Tra il 2015 e il 2019 solo 21 presenze.

Adriano Galliani lo aveva preso dal Parma strappandolo alla concorrenza di altre società importanti. Sembrava un ottimo colpo di prospettiva, invece le cose non sono andate bene. Terminata l’esperienza milanista, il centrocampista classe 1996 ha voluto tornare in Argentina. Ha firmato per il Talleres nel settembre 2019, nonostante avesse offerte per rimanere in Italia.

L’avventura in patria si è conclusa recentemente, dato che Mauri ha deciso di accettare il trasferimento negli Stati Uniti. Giocherà nella Major League Soccer con la maglia dello Sporting Kansas City, che ha appena venduto il giovane talento Gianluca Busio al Venezia e ha ingaggiato l’ex Milan per rimpiazzarlo.

Mauri spera di rilanciarsi in MLS, campionato non paragonabile a quelli maggiori europei ma che comunque offre degli stimoli. L’italo-argentino ha firmato un contratto fino al 2022, ma con opzione per un ulteriore prolungamento fino al 2023. Vedremo come andrà questa sua esperienza negli USA.