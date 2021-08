Ex Milan, ufficiale: stop per Calhanoglu

Si ferma per un affaticamento muscolare Hakan Calhanoglu. Il trequartista non prenderà parte all’amichevole dell’Inter contro il Parma

Hakan Calhanoglu non sarà precauzionalmente a disposizione per Parma-Inter a causa di un lieve affaticamento muscolare dopo la rifinitura di questa mattina. Il turco, ex Milan, non prenderà parte, dunque, alla sfida amichevole dei nerazzurri contro i gialloblu.

Sono giorni difficili per i tifosi dell’Inter, che devono fare i conti l’imminente addio del leader, Romelu Lukaku. Oggi oltre alla notizia relativa al turco, c’è da registrare il pressing dei club inglesi per Lautaro Martinez.

L’argentino non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 e un accordo non appare molto semplice da raggiungere. L’arrivo di Calhanoglu, che prende attualmente praticamente il doppio non può certo aiutare.