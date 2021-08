Milan attivo sul mercato | L’annuncio: “Nuovi tasselli in settimana”

Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del mercato, annunciando nuovi acquisti per il Milan. “Nuovi tasselli in settimana”, oltre che il faccia a faccia con Kessie

Nuovo appuntamento sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Il noto giornalista ha fatto il punto sul calciomercato, partendo dalla sempre più probabile uscita di Andrea Conti.

Il terzino non è stato convocato al pari di Hauge, destinato a vestire il rossonero dell’Eintracht Francoforte già nelle prossime ore così come Caldara, che giocherà per il Venezia.

Tutto lascia pensare che una cessione di Conti, che chiuderebbe definitivamente l’avventura al Milan, è davvero vicina: “Per Andrea Conti ci avevano detto che non c’erano trattative concrete – ammette Pellegatti -, magari ci sono stati degli sviluppi nelle ultime ore”.

Tra Kessie e nuovi arrivi

I giorni di Kessie – “Sarà una settimana importante perché il Milan molto probabilmente incontrerà Kessie – prosegue Pellegatti – Non ho notizie in questo senso ma deduco, che sarà così, anche senza il procuratore, per capire, per captare. I primi 10 giorni di agosto vi avevo detto che sarebbero stati quelli del faccia a faccia per capire come affrontare il discorso economico col procuratore.

Nuovi arrivi – “Per il centrocampo ho fatto il nome di Sissoko ma è troppo grande e non si vuole alzare la media età. Vediamo quali saranno le scelte. Quindi altri tasselli di un bellissimo puzzle. Questa settimana potrebbero esserci nuovi tasselli per poi chiudere un trequartista e un sette, o magari un calciatore che sappia interpretare entrambi i ruoli. Vedremo se il Real Betis affonderà il colpo su Samu Castillejo”.