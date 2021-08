Real Madrid-Milan, Pioli non lo convoca: cessione vicina

Andrea Conti è stato escluso dai convocati per l’amichevole contro il Real Madrid. Scelta tecnica, ma le questioni di mercato sono alle porte

Questa mattina sono state rese note le liste dei convocati di Milan e Real Madrid per l’amichevole che avrà luogo oggi alle 18.30 a Klagenfurt, Austria. È saltata subito all’occhio l’assenza di Andrea Conti, non presente nella lista rossonera perchè non convocato da mister Pioli. Una scelta tecnica, affermano diverse fonti, ma è chiaro che il Milan sta accompagnando all’uscita il terzino destro ex Atalanta.

Conti è considerato tra i primi esuberi della rosa rossonera, e Maldini e Massara stanno lavorando alla sua immediata cessione. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 ed è impossibile l’ipotesi di mandarlo in prestito. Interessate a lui sono Sampdoria – destinazione favorita data la presenza del tecnico D’Aversa che lo ha allenato al Parma scorsa stagione – e Verona. Il Milan punta a guadagnare dalla cessione del terzino una somma tra i 4 e i 5 milioni di euro.

Già una settimana fa era accaduto lo stesso con Jens Petter Hauge, escluso dalla lista dei convocati per l’amichevole contro il Valencia e oggi prossimo all’approdo all’Eintracht Francoforte. Sembra che per Andrea Conti si prospetta all’orizzonte la medesima sorte. Il giocatore è chiaramente in vendita e il Milan vuole cederlo al più presto. In settimana sono attese novità dalla sua situazione.