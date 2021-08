Milan-Real Madrid: streaming e diretta tv, dove vedere l’amichevole

Milan-Real Madrid in campo nell’amichevole pre campionato di Klagenfurt, domenica 8 luglio alle 18.30. Di seguito le indicazioni su dove vederla in diretta tv e in streaming

Amichevole di lusso per il Milan atteso a Klagenfurt, in Austria, dal Real Madrid del grande ex Carlo Ancelotti. Calcio di inizio alle 18.30 per il quinto test precampionato dei rossoneri che hanno battuto Modena e Pro Sesto prima dei due pareggi in trasferta con Nizza e Valencia. Per il Real, invece, finora un’unica amichevole persa 2-1 contro i Glasgow Rangers in Scozia.

Per i Blancos è la prova generale prima del debutto in Liga previsto sabato prossimo contro l’Alaves in trasferta. Il Milan, invece, ha un altro test in calendario con il Panathinaikos prima della sfida alla Sampdoria di lunedì 23 agosto. Pioli, con Kessie, Bennacer e Ibrahimovic ancora assenti, dovrebbe schierare Giroud titolare in attacco. Si rivede Kjaer almeno per la panchina. Nel Real Madrid debutto per Modric, Courtois e Benzema. Presente anche Lucas Vazquez rientrato dall’infortunio.

Milan-Real Madrid, dove vederla in diretta tv e in streaming

Alla stregua delle precedenti amichevoli con Nizza e Valencia, anche Milan-Real Madrid è un’esclusiva di Sky Sport che trasmetterà l’evento alle 18.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Calcio 251 a partire dalle 18.25. Giornata ricchissima su Sky che trasmetterà altri due match amichevoli ovvero Parma-Inter alle 18.30 e Barcellona-Juventus per il trofeo Gamper alle 21.30. Un match storico quest’ultimo, il primo dei catalani senza Messi che ha salutato il Barcellona in lacrime in una commovente conferenza stampa.

Gli abbonati a Sky possono vedere Milan-Real Madrid in streaming su SkyGo, l’applicazione disponibile per Pc e dispositivi mobili. Per farlo basta selezionare i canali suddetti nel menù apposito oppure cliccare sulla finestra dedicata all’evento posizionata in home page poco prima dell’inizio. Al termine della partita, highlights su Sky Sport 24 e sul canale Youtube ufficiale del Milan. Dalla serata, sempre su Sky, la replica dell’amichevoli in più passaggi.