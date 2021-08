Calciomercato Milan, ufficiale Caldara al Venezia | Formula e cifre

Il Milan ha annunciato la cessione di Caldara, che non indosserà la maglia rossonera neppure in questa stagione. Confermata la formula dell’affare.

È arrivato il comunicato ufficiale della cessione di Mattia Caldara al Venezia. Il Milan ha perfezionato in questi giorni l’operazione con il club veneto. Il giocatore ha superato le visite mediche e può unirsi alla nuova squadra.

Di seguito la nota emessa dal club rossonero dopo la firma dell’ex difensore di Atalanta e Juventus:

«AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Mattia Caldara al Venezia FC.

Il Club augura a Mattia le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva».

Confermata la formula dell’affare: prestito annuale con diritto di riscatto. La cifra per poter acquistare a titolo definitivo il cartellino del calciatore dovrebbe essere di circa 4 milioni di euro. Caldara ha un contratto con il Milan fino a giugno 2023 e un ingaggio da circa 2 milioni netti a stagione. Da capire se la società rossonera parteciperà al pagamento dello stipendio oppure se l’ex Atalanta abbia deciso di abbassarsi l’importo per questa stagione, così da favorire il trasferimento in Veneto. Lo scopriremo nel prossimo bilancio.