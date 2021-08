Calciomercato Milan, Hauge ceduto in Germania | Il comunicato ufficiale

Il Milan oggi ha emesso un comunicato ufficiale per annunciare la cessione di Jens Petter Hauge all’Eintracht Francoforte.

AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Jens Petter Hauge all’Eintracht Francoforte. Il Club ringrazia Jens Petter per la professionalità sempre dimostrata e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale.

La società rossonera dovrebbe incassare complessivamente 12 milioni di euro da questa operazione. Nel 2020 erano stati investiti meno di 5 milioni per l’acquisto dal Bodo/Glimt, quindi può essere messa a bilancio una discreta plusvalenza nel caso in cui si verifichino le condizioni per l’obbligo di riscatto del cartellino da parte dell’Eintracht Francoforte.

Hauge è molto motivato per questa esperienza in Bundesliga, campionato nel quale crede di poter crescere tanto dopo l’annata trascorsa in Serie A: «Sono molto felice di essere qui e di fare il prossimo passo. L’Eintracht Francoforte è un grande club e ha già fatto bene a livello internazionale. Ho seguito le partite di Europa League e non vedo l’ora di indossare la maglia».