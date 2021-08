Casa Milan, presente il ds del Cagliari: chiesto un talento rossonero

Un dirigente del Cagliari ospite oggi del Milan: ecco perché sarebbe avvenuto l’incontro a livello di calciomercato.

Continuano gli incontri relativi alle trattative di calciomercato, soprattutto dalle parti di via Aldo Rossi. Nella sede ufficiale del Milan anche stamattina andrà in scena un meeting, riguardante la possibile partenza di un calciatore rossonero.

Come riferito da Tuttomercatoweb.com, oggi a Casa Milan è ospite Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari. Una vecchia volpe del calcio italiano, pronto ad incontrare Paolo Maldini e Ricky Massara per chiedere il prestito di un elemento della rosa milanista.

Tutto fa presagire che Capozucca proverà a strappare un sì dal Milan per il prestito di Tommaso Pobega. Il calciatore classe ’99 fa gola a molti club italiani: negli scorsi giorni si è parlato infatti di un tentativo dello Spezia prima e della Sampdoria poi.

Il Cagliari è un altro club molto interessato a Pobega, visto che lo vorrebbe inserire nella propria rosa per la prossima stagione. L’idea di Capozucca è quella di provare a prendere l’ex spezzino a titolo temporaneo e gratuito, fino al giugno 2022. Il Milan, al momento, ha bloccato la sua partenza a meno che non arrivi in sostituzione un rinforzo sulla linea mediana.