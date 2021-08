Messi al PSG, è ufficiale | Numero di maglia e dettagli del contratto

Il PSG annuncia l’ingaggio di Leo Messi, arrivato a parametro zero dopo la lunga esperienza al Barcellona. Scelto il numero. Stipendio super.

Adesso è ufficiale: Lionel Messi è un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Dopo l’addio sofferto al Barcellona, il campione argentino ha firmato un contratto di due anni con opzione per un terzo con il PSG.

Lo stipendio dovrebbe essere da circa 35 milioni di euro netti a stagione. È inferiore a quello che percepiva al Barça, ma superiore a quello che gli era stato proposto (e che aveva accettato) per rinnovare con il club blaugrana. Indosserà la maglia numero 30, la 10 rimane dell’amico Neymar.

Messi ha così commentato il suo passaggio ufficiale al PSG: «Sono impaziente di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera a Parigi. Il club e la sua visione sono in perfetta sintonia con le mie ambizioni. So quanto sono talentuosi staff e giocatori qui. Sono determinato a costruire insieme a loro qualcosa di grande per club e tifosi. Non vedo l’ora di mettere i piedi sul prato del Parco dei Principi».

Nella giornata di mercoledì alle ore 11 si terrà la conferenza stampa di presentazione della nuova stella della squadra di Mauricio Pochettino. L’evento potrà essere visto in diretta su Sky Sport 24, skysport.it, Sky Go e NOW.

Un calciomercato decisamente importante quello fatto dal direttore sportivo Leonardo, che oltre a Messi ha già ingaggiato i seguenti giocatori: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos e Georginio Wijnaldum.