Calciomercato Milan, colpo dalla Francia | Accordo da 15 milioni!

Dalla Francia arriva un’importante notizia di calciomercato. Il Milan avrebbe ormai chiuso per l’acquisto di un giovane centrocampista ex PSG.

La cessione di Jens Petter Hauge consente al Milan di avere maggiore margine di manovra sul calciomercato in entrata. Paolo Maldini e Frederic Massara possono provare ad accelerare sulla campagna acquisti, in attesa di ulteriori addii (Conti e Castillejo).

Uno degli obiettivi del mercato rossonero sembra essere Yacine Adli, centrocampista e trequartista che milita nel Bordeaux. Ci sono stati dei contatti concreti per il 21enne francese, talento che il capo-scout Geoffrey Moncada e i suoi collaboratori hanno seguito molto in queste stagioni. Il club di via Aldo Rossi sembra deciso a provare a prenderlo.

Yacine Adli dal Bordeaux al Milan: news dalla Francia

Il giornalista francese Vincent Romain sul suo profilo Twitter ha rivelato che Milan e Bordeaux sono vicini all’accordo per il trasferimento di Adli. Operazione da 15 milioni di euro, bonus inclusi. Il 40% della somma eccedente i 5,5 milioni finirà al PSG, club dal quale i girondini avevano acquistato il giocatore nel gennaio 2019.

Les Girondins et le Milan ont quasiment bouclé le transfert de Yacine Adli autour de 15 millions d’euros, bonus compris. 40% de la plus-value (transfert initial de 5,5M€) à reverser au PSG. Le club a bon espoir de conclure rapidement la vente de Toma Basic à au moins 10M€. — Vincent Romain (@VinceRomain) August 11, 2021



Anche un altro giornalista transalpino, Clement Carpentier, ha dato conferma della notizia. Adli dovrebbe raggiungere il Milan nelle prossime ore. È quasi fatta. Un indizio è dato dal fatto che il giocatore stamattina non si è allenato con il Bordeaux.

⚽️Comme indiqué par @Girondinfos et @VinceRomain, Yacine Adli va rejoindre le Milan AC dans les prochaines heures. « Pas fait mais pas loin » glisse un proche du dossier. Le joueur n’est pas à l’entraînement ce matin. #Bordeaux #Girondins #FCGB — Clement Carpentier (@clementcarpet) August 11, 2021

Emery Taisne, firma del quotidiano L’Equipe, ha precisato che l’assenza di Adli dalla seduta di allenamento è dovuta al fatto che il calciatore è andato a sottoporsi alla seconda dose di vaccino anti Covid-19.