Calciomercato, il Milan sta per cederlo | Accordo vicino!

Dalla Spagna giunge una notizia importante: il Milan sarebbe vicino a effettuare la cessione di un altro calciatore. Si attende la chiusura.

Il Milan ha ufficializzato le cessioni di Mattia Caldara al Venezia e di Jens Petter Hauge all’Eintracht Francoforte, ma le operazioni in uscita non sono concluse. Nei piani del club ce ne sono anche altre da effettuare.

In difesa un sicuro partente è Andrea Conti, il cui contratto scade a giugno 2022. Mentre a centrocampo non è escluso il trasferimento di uno tra Tommaso Pobega (prestito) e Rade Krunic. Per quanto riguarda gli esterni offensivi, è Samuel Castillejo l’indiziato a lasciare Milanello.

Castillejo dal Milan al Getafe? Le ultime news

Secondo quanto rivelato in Spagna da AS, martedì l’agente Manuel Garcia Quilon è stato a Getafe per negoziare le condizioni del contratto che legherà Castillejo nella squadra della Liga. L’accordo sarebbe quasi chiuso tra tutte le parti, ma mancano ancora le firme e il procuratore del giocatore deve informare il Milan dell’intesa raggiunta.

Il Getafe ha messo nel mirino Castillejo da settimane, però non si erano mai verificate le condizioni per fare l’operazione. Adesso, invece, l’accordo è molto più vicino. L’allenatore Michel ha chiesto espressamente l’ex esterno offensivo del Villarreal, convinto che sia un rinforzo in grado di far compiere un salto di qualità alla sua squadra.

Il Milan non ritiene più Castillejo centrale nel proprio progetto, Stefano Pioli ha da tempo dato l’ok alla cessione e adesso la dirigenza spera di chiudere la trattativa con il Getafe. Si attendono conferme in queste ore sulla possibile fumata bianca dell’affare.

La squadra spagnola ha chiuso al quindicesimo posto in classifica la scorsa Liga e punta a fare molto meglio. Michel ha chiesto degli innesti per fare un’annata senza sofferenze e l’ex Villarreal rientra tra i profili individuati per migliorare l’organico. Da capire formula e cifre dell’operazione. Finora per Samu erano arrivate solo proposte di prestito con diritto di riscatto.